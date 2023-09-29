Война не защитит от наказания: Арахамия зарегистрировал законопроект по борьбе с коррупцией в Украине
Верховная Рада зарегистрировала законопроект №10100, которым предусматривается отмена сроков исковой давности за коррупционные преступления во время войны.
Это позволит привлечь к ответственности виновных, даже если они сейчас скрываются или об их преступлениях станет известно в будущем.
Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram.
По его словам, это продолжение последовательной антикоррупционной политики президента и фракции Слуга народа, и убежать от наказания не удастся никому, даже через десяток лет.
Этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые правки Лозового, благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас.
— Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые должны уложиться правоохранители, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды потом просто закрывают производство, ссылаясь на истечение таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться — их ждет разочарование и тюрьма. Война ничего не спишет, — отметил он.
Также Давид Арахамия отметил, что это была инициатива последовательной антикоррупционной политики президента и фракции Слуга народа.
Напомним, в НАТО отметили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство во время заседания приняло ряд важных антикоррупционных решений.
Источник: Давид Арахамия
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