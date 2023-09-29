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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Война не защитит от наказания: Арахамия зарегистрировал законопроект по борьбе с коррупцией в Украине

Война не защитит от наказания: Арахамия зарегистрировал законопроект по борьбе с коррупцией в Украине
Фото: УНИАН

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №10100, которым предусматривается отмена сроков исковой давности за коррупционные преступления во время войны.

Это позволит привлечь к ответственности виновных, даже если они сейчас скрываются или об их преступлениях станет известно в будущем.

Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram.

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По его словам, это продолжение последовательной антикоррупционной политики президента и фракции Слуга народа, и убежать от наказания не удастся никому, даже через десяток лет.

Этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые правки Лозового, благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас.

— Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые должны уложиться правоохранители, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды потом просто закрывают производство, ссылаясь на истечение таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться — их ждет разочарование и тюрьма. Война ничего не спишет, — отметил он.

Также Давид Арахамия отметил, что это была инициатива последовательной антикоррупционной политики президента и фракции Слуга народа.

Напомним, в НАТО отметили прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство во время заседания приняло ряд важных антикоррупционных решений.

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Источник: Давид Арахамия

Верховна Рада, Давид Арахамия, Закон, Корупция, Слуга народа
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