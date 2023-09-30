Производство боеприпасов и оружия для Украины: главные новости 29 сентября

Дайджест событий за 28 сентября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

● Суд в Сербии на год приговорил экс-генерала СБУ Андрея Наумова за отмывание денег. Ранее, во время своей работы в Службе безопасности, Наумов фигурировал в расследовании журналистов, в котором говорилось о том, что чиновник приобрел элитное имущество, которое не соответствовало его доходам.

Сейчас ожидается решение Апелляционного суда Сербии по запросу Украины об экстрадиции. В отличие от Сербии, в Украине Наумова подозревают в госизмене и содействии российским войскам в захвате ЧАЭС. Выехать же из Украины экс-генерал СБУ Наумов успел 23 февраля, а уже в июне 2022 года его задержали на границе между Сербией и Северной Македонией.

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● Семь государств Евросоюза, в рамках совместных закупок боеприпасов проекта Европейского оборонного агентства (EDA), заказали 155-мм боеприпасы, которые будут предоставлены Украине, пишет Reuters.

По данным СМИ, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 мм для гаубиц, поставленных Украине странами Запада: немецкой Panzerhaubitze 2000, французской Caesar, польской Krab и словацкой Zuzana.

Объемы и стоимость заказов также не разглашаются.

● Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону, а на села в области сбросили управляемые авиабомбы.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, враг ударил по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания, заявлял глава ОГА.

● Новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что 2030 год является реалистичным сроком для вступления Украины в Европейский Союз. Вместе с тем она отметила, что для этого Украина должна выполнять реформы в том же темпе, который наблюдается сейчас.

Также глава представительства Евросоюза заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с ней пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Она признала, что некоторые критерии полностью выполнены, например требования по восстановлению органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, критерий по медиаправу и тому подобное.

● Сам же Владимир Зеленский анонсировал на 30 сентября “важные новости” для украинских военных и государства в целом.

— Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра (30 сентября, — Ред.) будут важные для Украины новости — для наших воинов, для всего нашего государства, — сказал он.

Он не уточнял, какие именно новости для Украины стоит ожидать.

● Украинский боксер Александр Усик заключил контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри, в котором спортсмены будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Контракт был подписан окончательно.

Пока неизвестно, какими будут дата и условия проведения поединка. Вместе с тем, по данным ESPN, бой состоится в период между декабрем текущего года и январем 2024. Сам боксерский поединок должен пройти, по данным издания, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе: WBA, WBO и IBF у Усика, а также WBC, который у Фьюри.

● Украина и французские оборонные предприятия заключили около 20 договоров, заявили в Минобороны Франции после визита главы ведомства в Киев накануне.

Сообщается, что французские компании специализируются на производстве военной техники: бронетехника, артиллерия, беспилотники, кибербезопасность и разминирование.

Детали контрактов, заключенных с Украиной, не разглашаются.

● Тем временем в России президент Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ с 1 октября. Соответствующий указ предусматривает призыв 130 тыс. россиян в течение октября-декабря.

Важно заметить, что это не является мобилизацией, а является традиционным мероприятием в России, когда дважды в год — весной и осенью — проводят призывы в армию.

● Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в течение 2024 года в Украине вырастет минимальная зарплата до 8 тыс. гривен. Кроме того, Кабмин планирует провести индексацию пенсий в марте.

Шмыгаль добавил, что правительство ни одного месяца не задерживало выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. И за время большой войны было проведено уже две индексации пенсионных выплат.

Кроме того, глава Кабмина добавил, что благодаря цифровизации государства все субсидии для населения в этом году будут переназначены автоматически.

● Также в Киеве состоялась встреча президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо с президентом Владимиром Зеленским. По данным главы ЕБРР, с начала этого года предоставил Украине еще €1,2 млрд поддержки, кроме финансирования в размере €1,7 млрд в 2022 году.

Рено-Бассо заявила, что ее финучреждение планирует сохранить темпы финансирования Украины, а партнерство с ЕБРР она назвала “свидетельством устойчивости и потенциала экономики Украины, ее финансового и делового секторов, а также мужества ее предпринимателей и людей”.

В ЕБРР заявили, что взяли на себя обязательства направить не менее €3 млрд финансирования в реальную экономику Украины в 2022-2023 годах и сыграть ключевую роль в будущем восстановлении.

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