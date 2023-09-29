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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Януковича заочно будут судить по делу о завладении угодьями Сухолучья

Віктор Янукович
Фото: УНИАН

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт бывшему президенту Украины и еще трем лицам по делу о незаконном завладении земельным участком лесного фонда площадью 17,5 га на территории Сухолуцкого сельского совета Киевской области, что имеет ориентировочную стоимость более 22 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

— В 2007 году бывший президент (на момент совершения преступления — премьер-министр) с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие ряда решений, которые привели к выбытию из государственной собственности вышеуказанной земли, — говорится в сообщении.

Для воплощения незаконной схемы, союзники бывшего президента привлекали своих близких, которые подавали заявления в Киевскую облгосадминистрацию на получение земельных участков площадью до 1 гектара. Позже они меняли назначение этих участков, что позволяло легко передать их фирме, которая была подконтрольна бывшему президенту.

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В 2009-2011 годах на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который экс-президент использовал для личных нужд.

Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 5 ст. 191 УК Украины, а его союзников — по части 5 ст. 27, части 5 ст. 191 УК  Украины.

Расследование этих фактов началось в 2014 году. До ноября 2019 года дело расследовал Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. Позже дело передали в САП и НАБУ.

Поскольку все подозреваемые находятся в розыске, в отношении них проводилось специальное досудебное расследование (в отсутствии).

Согласно части 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена судебным решением.

15 сентября стало известно, что беглого экс-президента Януковича и экс-премьера Николая Азарова будут судить за подписание так называемых Харьковских соглашений в пользу России.

В марте 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что Януковича и его главного охранника будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

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Януковича заочно будут судить по делу о завладении угодьями Сухолучья

Источник: САП
Віктор Янукович, Корупция, Криминал, САП
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