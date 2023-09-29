Общий залп — до 24 Калибров: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя

В Черном море сейчас находится три надводных носителя, снаряжение которых может быть до 24 ракет типа Калибр.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Единые новости сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий российская корабельная группировка уменьшила свою активность и была несколько свернута, поскольку сила ветра по шкале Бофорта достигала 5 баллов. Этой ночью волнение на море снизилось до 3 баллов, и россияне снова вывели свои единицы на боевое дежурство.

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— Сейчас в морях находится 13 российских военных кораблей, среди которых один в Азовском море, 12 — в Черном. Среди новых поступлений — фрегат Эссен, который присоединился к ранее выявленным малому ракетному кораблю и фрегату Адмирал Макаров. Это означает, что три надводных носителя сейчас находятся в море, и они могут нести до 24 ракет типа Калибр, — сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула, что нынешний высокий уровень ракетной угрозы требует особой осторожности, поскольку противник, доведенный до отчаяния, может использовать различные методы атаки.

Напомним, 27 сентября в Черном море дежурили четыре российских корабля. В Азовском и Средиземном морях сейчас сосредоточено по одному вражескому кораблю.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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