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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили по 34 вражеских БпЛА и артсистем – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники сожгли 110 единиц вражеского вооружения.

Потери РФ на 29 сентября 2023

  • личного состава – около 277 660 (+340),
  • танков ‒ 4 687 (+8),
  • боевых бронированных машин – 8 972 (+10),
  • артиллерийских систем – 6 409 (+34),
  • реактивных систем залпового огня – 794 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 536 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 1 529,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21),
  • специальной техники – 930 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Російська агресія, РФ
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