Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили по 34 вражеских БпЛА и артсистем – Генштаб
За сутки украинские защитники сожгли 110 единиц вражеского вооружения.
Потери РФ на 29 сентября 2023
- личного состава – около 277 660 (+340),
- танков ‒ 4 687 (+8),
- боевых бронированных машин – 8 972 (+10),
- артиллерийских систем – 6 409 (+34),
- реактивных систем залпового огня – 794 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 536 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34),
- крылатых ракет ‒ 1 529,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21),
- специальной техники – 930 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ
В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.Татьяна Доцяк
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023