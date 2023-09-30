Боятся украинских ударов. В Крыму оккупанты перевозят боевые катера по суше

В оккупированном Крыму россияне перевозят боевые катера типа Раптор по автомобильным дорогам.

Об этом сообщают партизаны Атеш.

Одну из таких перевозок по трассе Н06 в сторону Севастополя зафиксировал агент Атеш. Катера Раптор используются для патрулирования береговой линии Крыма.

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Партизаны считают, что рашисты очень боятся атак украинских дронов, поэтому решили так переместить катера.

А еще агент Атеш обнаружил ремонтную базу оккупантов на въезде в Бахчисарай. Там стоят российские КАМАЗы.

10 сентября Силы обороны Украины уничтожили сразу шесть катеров оккупантов, которые пытались вернуть ранее утраченные позиции в Херсонской области.

13 сентября на Севастопольском морском заводе прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Впоследствии стало известно, что ударами значительно повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, безвозвратные потери РФ составляют 62 оккупанта.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года армия РФ потеряли 20 кораблей и катеров, а также одну подводную лодку. Факты ICTV забрали информацию о российских кораблях, которые удалось потопить и уничтожить.

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