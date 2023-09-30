Чехия разрешила производство винтовок CZ BREN 2 в Украине — МИД Чехии
Чехия дала разрешение Украине на организацию собственного производства штурмовых винтовок CZ BREN 2, которые получат название Сич.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии со ссылкой на заместителя главы Минобороны Даниэля Блажковца.
Во время Международного форума оборонных индустрий в Киеве Блажковец обсудил с украинской стороной совместные проекты и возможность расширения сотрудничества в сфере вооружения.
Среди основных флагманских проектов — передача производства автомата Bren 2 Сич от компании CZUB (Česká zbrojovka) или линии производства малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.
В то же время портал Militarnyi указывает, что Украина, вероятно, уже использует винтовки CZ BREN 2 на фронте, которые являются усовершенствованной версией оружия предыдущего поколения CZ-805 BREN.
— В сети появлялось несколько фото и видео с этим оружием. Можно предположить, что CZ BREN 2 используют преимущественно подразделения ГУР, — говорится в сообщении.
Штурмовая винтовка CZ BREN 2: важные характеристики и особенности
Винтовка CZ BREN 2 — это штурмовое оружие, которое работает на газоотводной автоматике. Среди преимуществ винтовки выделяют быстросменный ствол, который позволяет быстро регулировать как длину, так и калибр оружия.
Ствольная коробка CZ BREN 2 сделана из алюминиевого сплава, тогда как остальные части винтовки — выполнены из пластика.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве заявил, что Украина уже начала производство пушек и снарядов по стандартам НАТО для использования на поле боя.
Кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных, — пойдет на закупку техники и собственное производство оружия.
Источник: МИД Чехии
Фото: CZUB
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