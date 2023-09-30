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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Это война, здесь иначе не будет: Буданов о размещении ВСУ в жилых кварталах

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Размещение войск в жилых кварталах является необходимостью, которая вызвана войной и иначе не бывает.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Год. Харьковщина.

Глава украинской разведки выразил удивление тем, что в нашем обществе кому-то надо такое объяснять. Он сыронизировал и отметил, что нашим бойцам придется поселиться в поле, если они оставят жилые кварталы.

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— Нет, это абсолютно ложная логика. Любая военная наука в любой стране мира — там всегда есть в учебниках по тактике раздел, называется примерно как “Ведение боевых действий в городе”. Это война, здесь иначе не будет, — говорит Буданов.

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Кирило Буданов

Война в Украине, ГУР, Кирилл Буданов
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