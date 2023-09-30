Карта боевых действий на 30.09.2023 — ситуация на фронте
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Карта боевых действий в Украине на 30.09.2023
На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.
На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также, безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.
На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.Татьяна Доцяк