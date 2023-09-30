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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 30.09.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Карта боевых действий в Украине на 30.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 30 сентября 2023 года

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

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На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также, безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
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