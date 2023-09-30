Компания Baykar инвестирует $100 млн в три проекта в Украине

Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar заявила, что инвестирует в три ключевых проекта в Украине $100 млн.

Об этом сообщил генеральный директор Baykar, Халюк Байрактар, во время Форума оборонных индустрий в Киеве.

Один из них — это строительство завода по производству БПЛА, которое планируют завершить через 1,5 года. Также компания намерена создать сервисный центр и главный офис в Украине.

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По словам Байрактара, инвестиции составляют около $100 млн. Он добавил, что строительство уже началось, а новый завод планирует предоставить рабочие места как минимум для 300 человек.

— Строительство уже начато. Для его завершения понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается, — сказал гендиректор Baykar.

Он также подчеркнул, что это производство будет экологически чистым и самодостаточным, поскольку Украина обладает уникальными технологиями производства двигателей, которые будут использоваться в беспилотниках, а турецкая сторона — беспилотниками, на которые устанавливают эти двигатели.

Халюк Байрактар выразил поддержку Украине, и сказал, что его компания здесь не для увеличения собственной прибыли, но для максимальной поддержки борьбы за свободу и независимость.

В июле сообщалось, что компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Фото: Defence Express

Источник : Укринформ

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