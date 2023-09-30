Наступление на Харьков: Буданов рассказал об “интересном совещании” оккупантов за две недели до вторжения
Войска РФ в начале полномасштабного вторжения планировали быстро захватить Харьков и не рассчитывали встретить сопротивление в городе.
Подробности о планах агрессора рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Год. Харьковская область.
Вторжение оккупантов началось с интенсивных ракетно-артиллерийских ударов по системе ПВО. Колонны врага пересекли границу и двигались в направлении Харькова.
Как объяснил Буданов, агрессор планировал захватить город быстро. Оккупанты думали, что сопротивление будут оказывать “исключительно какие-то отдельные люди с оружием”.
Руководитель ГУР сообщил, что за две недели до начала вторжения военнослужащие РФ провели очередное совещание, на котором обсуждалась подготовка.
– За две недели до начала этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военнослужащих. И был поднят вопрос: А куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: Знаете, там все готово, надо заходить, — рассказал Буданов.
Он объяснил, что российские чиновники разворовали большую часть средств, выделяемых на подготовку полномасштабного вторжения в Украину. А потому не хотели отчитываться и уверяли, что “все готово”.
– На информационную (подготовку, — Ред.) они (средства, — Ред.) где-то еще шли. На все остальное – извините, – уточнил руководитель ГУР.
Тем временем украинцы поднялись и сдержали агрессора, защитив Харьков.
Источник: Документальный фильм Год. Харьковская область
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