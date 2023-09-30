Более 27 тыс. украинских военных получили опыт в тренировочной миссии ЕС — Боррель
Более 27 тыс. украинских военных усовершенствовали свои навыки в рамках тренировочной миссии ЕС.
Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время видеообращения к участникам Форума оборонных индустрий.
— Очевидно, что инвестиции в оборону Украины также означают инвестиции в нашу собственную европейскую безопасность. Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной, — сказал он.
Боррель также добавил, что ЕС проводит основательную работу по военной подготовке. На данный момент подготовлено более 27 тыс. украинских солдат.
Также чиновник напомнил, что недавно ЕС увеличил целевой показатель подготовки в рамках миссии до 40 тыс. человек и отметил, что инициатива по производству боеприпасов показала отличные результаты.
— У нас уже состоялись немедленные поставки и теперь мы устремляемся на совместные закупки. В этом месяце Европейское оборонное агентство заключило девять рамочных контрактов с промышленностью на совместные закупки 155-мм боеприпасов, — добавил он.
Боррель отметил, что в ЕС должны производить больше и быстрее, чтобы продолжать поддерживать Украину и пополнять запасы государств-членов.
Напомним, сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.
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