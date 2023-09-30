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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Более 27 тыс. украинских военных получили опыт в тренировочной миссии ЕС — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Более 27 тыс. украинских военных усовершенствовали свои навыки в рамках тренировочной миссии ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время видеообращения к участникам Форума оборонных индустрий.

— Очевидно, что инвестиции в оборону Украины также означают инвестиции в нашу собственную европейскую безопасность. Мы продолжаем финансировать поставки современной военной техники в соответствии с приоритетами, определенными Украиной, — сказал он.

Боррель также добавил, что ЕС проводит основательную работу по военной подготовке. На данный момент подготовлено более 27 тыс. украинских солдат.

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Также чиновник напомнил, что недавно ЕС увеличил целевой показатель подготовки в рамках миссии до 40 тыс. человек и отметил, что инициатива по производству боеприпасов показала отличные результаты.

— У нас уже состоялись немедленные поставки и теперь мы устремляемся на совместные закупки. В этом месяце Европейское оборонное агентство заключило девять рамочных контрактов с промышленностью на совместные закупки 155-мм боеприпасов, — добавил он.

Боррель отметил, что в ЕС должны производить больше и быстрее, чтобы продолжать поддерживать Украину и пополнять запасы государств-членов.

Напомним, сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

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ЕС, Военные учения, Жозеп Боррель, Украина, Украинская армия
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