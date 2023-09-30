Усиливают линию укреплений и оборону: разведка Эстонии о действиях оккупантов на Запорожье

Войска РФ усиливают оборону Токмака и выстраивают новую линию укреплений на пути к Бердянску в Запорожской области.

Об этом заявила разведка Эстонии.

— За исключением резонансного удара по штабу в глубине Крыма, по сравнению с прошлой неделей новых событий в войне в Украине произошло относительно мало, — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что украинские подразделения продолжают действовать на тактическом уровне в Запорожской области на Ореховском направлении рядом с селом Роботино.

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— Украинцы расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое. Основная тяжесть боев лежит на пехоте, поддержанные огнем артиллерии тактические группы как раз хорошо подходят для захвата укрепленных позиций. Минные поля все еще сковывают маневры техники, — информирует разведка.

Также отмечается, что оккупанты предприняли несколько локальных контратак, однако они не принесли ожидаемого результата.

— В ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть, полностью перерезать сухопутный путь в Крым, — говорится в сообщении.

Источник: ERR

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