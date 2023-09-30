Предполагаю, будет больше поставок Caesar Украине: Шамусси о наращивании производства установок во Франции

Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar, как следствие Украина может получить значительно больше этих гаубиц.

Об этом на Форуме оборонных индустрий сообщил гендиректор Nexter Group, вице-президент французской ассоциации оборонной промышленности Николя Шамусси.

— Мы поставили Украине различные системы вооружений, запчасти и научили украинских воинов обслуживанию и ремонту наших систем. Сейчас мы продолжаем отправлять запчасти. Поэтому этот форум, заключается в том, чтобы понять что делать дальше с точки зрения местного производства, — сказал он.

Кроме того, Шамусси отметил, что подписал соглашение с Управлением оборонных закупок Украины. В рамках договора все французские и украинские компании могут заключать индивидуальные соглашения.

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— Caesar очень мощная и приспособлена к использованию вашими военными. Поэтому я предполагаю, что будет больше поставок Caesar. Мы ввели кардинальные изменения в промышленном процессе для увеличения возможностей производства. С начала войны мы втрое увеличили производство САУ Caesar, и вдвое увеличили производство боеприпасов. Ведь наша общая единая цель — помочь Украине, — сказал Шамусси.

Напомним, что во время первого Международного форума оборонных индустрий в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает Альянс оборонных индустрий для локализации производства вооружения и военной техники.

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