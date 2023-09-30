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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Предполагаю, будет больше поставок Caesar Украине: Шамусси о наращивании производства установок во Франции

САУ Caesar
Фото: Getty Images

Франция втрое увеличила производство самоходных артиллерийских установок Caesar, как следствие Украина может получить значительно больше этих гаубиц.

Об этом на Форуме оборонных индустрий сообщил гендиректор Nexter Group, вице-президент французской ассоциации оборонной промышленности Николя Шамусси.

— Мы поставили Украине различные системы вооружений, запчасти и научили украинских воинов обслуживанию и ремонту наших систем. Сейчас мы продолжаем отправлять запчасти. Поэтому этот форум, заключается в том, чтобы понять что делать дальше с точки зрения местного производства, — сказал он.

Кроме того, Шамусси отметил, что подписал соглашение с Управлением оборонных закупок Украины. В рамках договора все французские и украинские компании могут заключать индивидуальные соглашения.

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— Caesar очень мощная и приспособлена к использованию вашими военными. Поэтому я предполагаю, что будет больше поставок Caesar. Мы ввели кардинальные изменения в промышленном процессе для увеличения возможностей производства. С начала войны мы втрое увеличили производство САУ Caesar, и вдвое увеличили производство боеприпасов. Ведь наша общая единая цель — помочь Украине, — сказал Шамусси.

Напомним, что во время первого Международного форума оборонных индустрий в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает Альянс оборонных индустрий для локализации производства вооружения и военной техники.

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