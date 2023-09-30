Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году — посол ЕС в Киеве

Уже в 2030 году Украина может стать полноценным членом Европейского Союза, если со стороны официального Киева будут выполнены все необходимые реформы.

Об этом в интервью Европейской правде рассказала глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова.

Она начала с того, что в Украине время течет совсем иначе, поэтому события, которые обычно забирают месяцы, “могут произойти за дни или недели”.

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Комментируя заявление президента Евросовета Шарля Мишеля о том, что к 2030 году Евросоюз должен быть готов к расширению, Матернова сказала, что это вполне возможный срок.

— Поэтому я думаю, что 2030 год — реалистичный срок. Но он возможен если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ — а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью, — пояснила посол.

Вместе с тем, посол ЕС в Украине говорит, что Киеву нужны не только реформы.

— Сроки (вступления в ЕС, — Ред.) будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности, — пояснила она.

Глава дипмиссии Евросоюза отметила, что в случае с Украиной важные решения помогает принимать именно геополитическая ситуация.

— Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасные события 24 февраля и все последующее. Поэтому геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор, — сказала посол.

Напомним, в конце августа председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов к расширению до 2030 года, а потому со стороны ЕС должны быть реализованы необходимые изменения.

Сейчас, кроме Украины, на вступление в Евросоюз претендуют Молдова, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, а также Босния и Герцеговина.

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