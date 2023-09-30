Ударили по пункту управления: в начале вторжения РФ уничтожила 90% ПВО Харьковской области

В начале полномасштабного вторжения войска РФ уничтожили около 90% противовоздушной обороны Харьковской области.

Об этом рассказал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (позывной Марсель) в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Рік. Харківщина.

В первые часы широкомасштабной войны враг пытался захватить преимущество в воздухе, наносить ракетные удары по украинским аэродромам, командным пунктам ПВО и зенитно-ракетным комплексам.

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– Практически 90% противовоздушной обороны было уничтожено. Я тогда связался с командиром бригады 302 зенитно-ракетного полка и говорю: Где, почему не работаем? А он говорит: У меня практически вся бригада уничтожена, – вспомнил Мельник.

Однако враг не смог полностью уничтожить ракеты к комплексам ПВО С-300. Их удалось поставить на боевое дежурство.

– Там все равно у него (командира бригады, – Ред.) остались еще ракеты С-300, не буду говорить, какое количество. Сумели все-таки поставить их на боевое дежурство и сделать так, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков, – добавил Мельник.

24 февраля 2022 года после 05:00 утра российские ракеты ударили по пункту управления ПВО в Харьковской области. Он находился в бункере под землей.

Две ракеты РФ пробили бункер и уничтожили ПВО. Тогда погибли пять украинских военнослужащих, среди которых солдат срочной службы, находившийся в эпицентре удара.

Этот подземный командный пункт сверху выглядел как лужайка. Однако оккупанты ударили в место как раз над ним.

Как объяснил начальник пункта управления ПВО Вадим Синявский, это сооружение было построено еще при Советском Союзе. А планы и схема “находились где-то в Москве в архивах”.

Именно поэтому войска РФ точно просчитали, куда бить.

– Командный пункт рассчитан на взрыв ядерной бомбы на расстоянии 5 км. Боевой части (ракеты РФ, — Ред.) не должно было хватить, чтобы пробить командный пункт, но там было два попадания в одно место, — добавил Синявский.

В этом же документальном фильме руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что войска РФ планировали быстро захватить Харьков и не рассчитывали встретить сопротивление в городе. А за две недели до вторжения военнослужащие РФ провели “интересное совещание”.

Источник: Документальный фильм Год. Харьковская область

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