Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он опубликовал видеообращение, записанное на фоне Спасо-Преображенского кафедрального собора, который частично разрушила страна-террорист Россия, нанеся ракетный удар 23 июля.

В посте он отметил, что Европейский Союз поддерживает восстановление объектов, подвергшихся варварскому разрушению со стороны России.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.

Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.

The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023