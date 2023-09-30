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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом

Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он опубликовал видеообращение, записанное на фоне Спасо-Преображенского кафедрального собора, который частично разрушила страна-террорист Россия, нанеся ракетный удар 23 июля.

— Одесса — прекрасный город. Он должен был бы быть в заголовках новостей благодаря своим культурным мероприятиям, уникальной атмосфере, истории… Но вместо этого он появляется в заголовках новостей из-за варварских атак, которые разрушают портовую инфраструктуру и старинные храмы. Я стал свидетелем последствий этой войны, — сказал Боррель.

В посте он отметил, что Европейский Союз поддерживает восстановление объектов, подвергшихся варварскому разрушению со стороны России.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 23 июля, Россия атаковала исторический центр Одессы пятью видами ракет. В результате атаки РФ погиб по меньшей мере один человек, еще 22 человека — пострадали.

Также ударом войск РФ был разрушен Спасо-Преображенский собор УПЦ МП и повреждены другие исторические здания.

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Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом

Скриншот видео: Жозеп Боррель

Война в Украине, Жозеп Боррель, Одесса
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