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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Атака дронами Сочи и Смоленска и Боррель в Киеве: главные новости 1 октября

Атака дронами Сочи и Смоленска и Боррель в Киеве: главные новости 1 октября

Дайджест событий за 1 октября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

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Война в Украине, Дрони, Жозеп Боррель, Російська агресія, Словакия, Сочі
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Атака дронами Сочи и Смоленска и Боррель в Киеве: главные новости 1 октября

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Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
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Атака дронами Сочи и Смоленска и Боррель в Киеве: главные новости 1 октября
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