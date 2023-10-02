Малиновская Ангелина, редактор ленты
Атака дронами Сочи и Смоленска и Боррель в Киеве: главные новости 1 октября
Дайджест событий за 1 октября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.
Война и Украина
- В Харькове зафиксировали три прилета, там ракеты С-300 попали по территории предприятия.
- Около 11:00 1 октября российские военные обстреляли центральную площадь Волчанска Харьковской области. Есть погибший.
- 1 октября в течение дня на Херсонщине Россия атаковала Берислав, Тягинку, Веселое и сам Херсон.
- Россия ударила по Кривому Рогу с БпЛА, а по Никополю — из тяжелой артиллерии.
- РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани.
- В Джанкое во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв.
- В течение суток украинские защитники ликвидировали 118 единиц вражеской техники, в том числе 11 вражеских танков и 30 артсистем.
- Прозвучало заявление от городского головы Харькова Игоря Терехова, что в городе построят первую в Украине подземную школу.
- Утром 1 октября украинские спецслужбы атаковали российские города Смоленск и Сочи беспилотниками.
Мир
- На выборах в Словакии победила антиукраинская партия Smer-SD.
- Бывший премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии Smer-SD Роберт Фицо, которая победила на досрочных парламентских выборах, повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.
- Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, который находился с визитом в Киеве, сказал, что блок увеличит военную поддержку Украины.
- В столице Турции Анкаре двое мужчин пытались совершить теракт.
Сейчас смотрят
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023