Карта боевых действий на 01.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 38 боевых столкновений.
Об этом 1 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 01.10.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная