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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 01.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 38 боевых столкновений.

Об этом 1 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 01.10.2023

Карта бойових дій 30 вересня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

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