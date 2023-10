Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником

В воскресенье, 1 октября, украинцы отмечают важный праздник: День защитников и защитниц Украины. В свете развязанной РФ полномасштабной кровавой войны он приобрел особый смысл, ведь именно украинские воины сейчас защищают будущее нашей страны.

Как появился этот праздник и трансформировался ли из узкопрофильного в общенациональный – далее в материале.

В этом году украинцы впервые отмечают День защитников и защитниц в новую дату – 1 октября.

До сих пор празднование проводилось 14 октября – вместе с Покровом Пресвятой Богородицы. Однако в связи с переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь дату изменили.

Кроме того, с 14 на 1 октября перенесено и празднование Дня Украинского казачества. Таким образом, для украинцев сегодняшний день имеет много смыслов.

Как известно, казачество в свое время сыграло немаловажную роль в развитии украинской государственности и национальной идеи в обществе. Казачество возникло на украинских землях в XV веке и занимало заметное место в восточноевропейской истории. А в XVI веке была создана Запорожская Сечь как прообраз государственности.

Уже в ХХ веке традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Украинской повстанческой армии. Они брали в руки оружие, пытаясь защитить украинский народ от обоих тоталитарных режимов: нацистского и коммунистического. Символический день создания УПА также привязывают к празднику Покрова Божией Матери.

Слава Украине! – Героям слава! было лозунгом УПА. А сейчас это официальное приветствие в Вооруженных силах Украины.

Наше государство снова отстаивает свою независимость, право на свободу и идентичность. Именно благодаря военным мы сохранили право быть свободными людьми.

Параллельно с развитием давних традиций Украина создает новые. Сегодня в 09:00 состоится всеукраинская минута молчания. Украинцев призывают на минуту остановиться, чтобы почтить подвиг защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу страну.

– Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова… В это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией, – подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Sometimes silence says more than words.

This Sunday, October 1, Ukraine will mark the Day of its Defenders, for the first time on a new date. This day is devoted to everyone who fights for our nation, everyone who adds to Ukraine’s strength, and everyone who has given their life… pic.twitter.com/xQxarlBjlV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2023