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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Наша сила — в единстве, смелости и стойкости: Зеленский обратился к украинцам

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Нам нельзя терять смелость, стойкость и единство, чтобы не потерять Украину, заявил президент Владимир Зеленский на торжествах ко Дню защитников и защитниц.

— У современных поколений украинцев и всех, кто защищает сейчас наше государство и людей, свободу и независимость, есть возможность завоевать больше, чем удавалось раньше. Наша оборона от российского нашествия опирается на исторически большее единство нашего общества, единство, которое мы бережем.

Украина имеет историческую большую поддержку мира. И хотя бывает, что надвигаются тучи, которые приносят сомнения, сила нашего светлого стремления к свободе способна, как солнце, пробить любые облака. И это было, и не раз. И больше никогда ни разу Украина не будет платить будущим своих детей, своим суверенитетом и волей за призрачные обещания покоя, — подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина сделали исторические выводы и четко видит, как одержать победу.

— Украинская смелость должна принести государству мир, и это будет. Стойкость наших людей должна гарантировать целостность нашего государства. И наше единство должно позволить пройти весь путь, который необходимо, чтобы изгнать оккупантов с нашей земли. И это будет! Смелость, стойкость и единство — то, что нельзя терять, чтобы не потерять Украину, — подытожил президент.

После минуты молчания Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и ленты почетного отличия президента за мужество и отвагу.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, День защитника Украины, Російська агресія
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