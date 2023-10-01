Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Срочно
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших

Хвилина мовчання в Києві 1 жовтня 2023

1 октября в 09:00 люди на улицах всех городов страны остановились на минуту, чтобы почтить память погибших украинцев.

Отдавать таким образом дань уважения гражданам президент Владимир Зеленский предложил ежегодно в День защитников и защитниц Украины, который отмечается теперь 1 октября.

Сейчас смотрят

В 09:00 в Украине на минуту остановились люди и транспорт.

Почтили погибших украинцев, в частности, и на площадях городов возле мемориалов славы.

Фото: КГВА

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наша сила — в единстве, смелости и стойкости: Зеленский обратился к украинцам
Володимир Зеленський
В Джанкое сообщают о громком взрыве
Вибух
РФ развернула 25 армию вблизи Кременной, некоторые вагнеровцы возвращаются воевать — Евлаш о ситуации на фронте
Російські окупанти
РФ ударила ракетами по Донецкой области: среди четырех раненых – ребенок
Ракетні удари по Донецькій області 1 жовтня 2023
Карта боевых действий на 01.10.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян
Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь