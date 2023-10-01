Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших

1 октября в 09:00 люди на улицах всех городов страны остановились на минуту, чтобы почтить память погибших украинцев.

Отдавать таким образом дань уважения гражданам президент Владимир Зеленский предложил ежегодно в День защитников и защитниц Украины, который отмечается теперь 1 октября.

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В 09:00 в Украине на минуту остановились люди и транспорт.

Почтили погибших украинцев, в частности, и на площадях городов возле мемориалов славы.

Фото: КГВА

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