Новая традиция: Вся страна остановилась на минуту, чтобы почтить память погибших
1 октября в 09:00 люди на улицах всех городов страны остановились на минуту, чтобы почтить память погибших украинцев.
Отдавать таким образом дань уважения гражданам президент Владимир Зеленский предложил ежегодно в День защитников и защитниц Украины, который отмечается теперь 1 октября.
В 09:00 в Украине на минуту остановились люди и транспорт.
Почтили погибших украинцев, в частности, и на площадях городов возле мемориалов славы.
Фото: КГВА
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