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Украина
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РФ развернула 25 армию вблизи Кременной, некоторые вагнеровцы возвращаются воевать — Евлаш о ситуации на фронте

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Боевики, связанные с ЧВК Вагнера, начали возвращаться воевать против Украины, однако они не несут тактической угрозы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, в Украину возвращаются “остатки от тех недобитков, которые остались после того, как вагнеровцы были разбиты в конце весны — начале лета”.

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Сейчас фиксируют несколько случаев, когда бывшие члены ЧВК Вагнер приходят на руководящие или инструкторские должности. В то же время Евлаш отметил, что никакой тактической угрозы вагнеровцы уже больше не несут и не будут нести.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск также прокомментировал развертывание Россией 25-й армии на востоке.

— Сейчас ее численность составляет более 17 тысяч. Они заняли свои позиции вблизи Кременной. Их основная задача — держать это направление, но подготовленность этого личного состава остается на невысоком уровне. Эти военные были набраны по контракту или переведены из других подразделений, — сказал Евлаш.

Сейчас на этом направлении не фиксируют штурмовых действий, но оккупанты используют авиацию, чтобы компенсировать работу артиллерии.

Ночью 1 октября РФ атаковала Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed, 16 БпЛА удалось уничтожить.

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