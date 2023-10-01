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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Джанкое сообщают о громком взрыве

Вибух
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 1 октября, в Джанкое во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

— Ждем официальную информацию, что на этот раз “отминусовалось” у оккупантов, — отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Ранее партизаны сообщили, что в оккупированном Крыму россияне перевозят боевые катера типа Раптор по автомобильным дорогам.

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В Джанкое сообщают о громком взрыве

Война в Украине, Крым
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