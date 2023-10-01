В Джанкое сообщают о громком взрыве
В воскресенье, 1 октября, в Джанкое во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
— Ждем официальную информацию, что на этот раз “отминусовалось” у оккупантов, — отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Ранее партизаны сообщили, что в оккупированном Крыму россияне перевозят боевые катера типа Раптор по автомобильным дорогам.
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