Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки сожгли 11 вражеских танков и 30 артсистем – Генштаб
За сутки украинские защитники ликвидировали 118 единиц вражеской техники.
Потери РФ на 1 октября 2023
- личного состава – около 278 570 (+440),
- танков ‒ 4 702 (+11),
- боевых бронированных машин – 8 991 (+7),
- артиллерийских систем – 6 477 (+30),
- реактивных систем залпового огня – 798 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 537,
- самолетов – 316 (+1),
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 043 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1 529,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 883 (+29),
- специальной техники – 933 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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