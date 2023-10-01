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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 11 вражеских танков и 30 артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали 118 единиц вражеской техники.

Потери РФ на 1 октября 2023

  • личного состава – около 278 570 (+440),
  • танков ‒ 4 702 (+11),
  • боевых бронированных машин – 8 991 (+7),
  • артиллерийских систем – 6 477 (+30),
  • реактивных систем залпового огня – 798 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 537,
  • самолетов – 316 (+1),
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 043 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 1 529,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 883 (+29),
  • специальной техники – 933 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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