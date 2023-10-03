Дания внесла $14 млн на закупку боеприпасов для Украины
Правительство Дании направило 100 млн датских крон (более $14 млн) на совместную европейскую закупку для Украины артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в рамках программы Европейского оборонного агентства (EDA).
Как ожидается на сайте Министерства обороны Дании, боеприпасы должны быть поставлены в течение 2024 года.
Глава оборонного ведомства Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что сегодня украинские войска находятся в ситуации острой нехватки артиллерийских боеприпасов.
— Дания будет способствовать большему количеству совместных закупок боеприпасов и остается готовой поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, — заверил Троелс Поульсен.
Ранее инициатором совместной закупки 155-мм снарядов для артиллерии выступила Эстония.
Впоследствии странами-членами Евросоюза была согласована совместная закупка 1 млн боеприпасов для украинской армии.
Обеспечение потребностей Украины происходит в три этапа:
- на первом этапе страны-члены ЕС передали боеприпасы со своих складов;
- на втором — из совместных закупок;
- на третьем этапе производители вооружений должны выполнить потребности Европы по закупкам.
Предложенный Эстонией проект Евросоюза продлится более восьми лет и предусматривает, что во время каждой отдельной закупки страны будут выражать свою позицию, желают ли они сделать вклад.
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная