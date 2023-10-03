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Илья Нежигай, редактор ленты

Дания внесла $14 млн на закупку боеприпасов для Украины

155 мм снаряди
Фото: Getty Images

Правительство Дании направило 100 млн датских крон (более $14 млн) на совместную европейскую закупку для Украины артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм в рамках программы Европейского оборонного агентства (EDA).

Как ожидается на сайте Министерства обороны Дании, боеприпасы должны быть поставлены в течение 2024 года.

Глава оборонного ведомства Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что сегодня украинские войска находятся в ситуации острой нехватки артиллерийских боеприпасов.

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— Дания будет способствовать большему количеству совместных закупок боеприпасов и остается готовой поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, — заверил Троелс Поульсен.

Ранее инициатором совместной закупки 155-мм снарядов для артиллерии выступила Эстония.

Впоследствии странами-членами Евросоюза была согласована совместная закупка 1 млн боеприпасов для украинской армии.

Обеспечение потребностей Украины происходит в три этапа:

  • на первом этапе страны-члены ЕС передали боеприпасы со своих складов;
  • на втором — из совместных закупок;
  • на третьем этапе производители вооружений должны выполнить потребности Европы по закупкам.

Предложенный Эстонией проект Евросоюза продлится более восьми лет и предусматривает, что во время каждой отдельной закупки страны будут выражать свою позицию, желают ли они сделать вклад.

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Война в Украине, Дания, ВСУ
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