Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Украине €5 млрд в 2024 году — Боррель

Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Украине военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.

Об этом на пресс-конференции по итогам сегодняшнего саммита в Киеве заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.

По словам главы евродипломатии, он намерен добиться подписания соглашения до конца года.

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— Я предлагаю создать из средств Европейского фонда мира новый фонд в €5 млрд для Украины на 2024 год. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года, когда нам нужно будет договориться о финансовых планах на много лет вперед, — сказал он.

По его словам, министры на встрече сделали основной упор на помощи Киеву, в том числе военной.

— Мы обсудили обязательства в области безопасности, которые мы хотим предоставить Украине. Самые твердые обязательства в области безопасности, которые мы можем дать Украине — это членство в ЕС, — подчеркнул Боррель.

Также он подтвердил намерение ЕС подготовить до конца года около 40 тыс. украинских военных, в том числе летчиков.

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