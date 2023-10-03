Критически важно перед зимой: Пентагон назвал Конгресс США продолжить финансирование Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов предупредило Конгресс о нехватке средств для замены вооружений, которые США направили в Украину.

Об этом говорится в письме, направленном лидерам Конгресса, от имени контролера Пентагона Майкла Маккорда.

В Минобороны США заявили, что они вынуждены замедлить процесс снабжения украинских войск и призвали Конгресс пополнить финансирование Украины.

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В документе, полученном Associated Press, контролер Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из $25,9, выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов США, которые были направлены в Украину, осталось $1,6 млрд.

Эти запасы включают миллионы артиллерийских снарядов, высокоточных ракет и ракет без внутренних систем наведения, которые необходимы Украине для контрнаступления, направленного на возвращение территорий, захваченных Россией в ходе войны.

По словам Маккорда, без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников и средств прорыва, которые “критически важны и срочны сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению”.

Ранее в Конгрессе США приняли временный бюджет на 45 дней, в котором не предусмотрено финансирование для Украины.

Впрочем, как заверила украинский посол в Вашингтоне, официальный Киев продолжит работу с партнерами для подтверждения помощи. В то же время поставки, которые были согласованы ранее, не находятся в зоне риска.

Источник : AP

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