Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ

Удары РФ направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Россияне прокладывают маршрут и разведывают украинские средства ПВО.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Враг преследует разные цели. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше, чем обычно, это все-таки направленные удары по определенным объектам — военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше (беспилотников, — Ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак, — Ред.) в течение дня, — сказал он.

Игнат отметил, что оккупанты запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства противовоздушной обороны имеет Украина, и работают ли они.

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— Сегодня небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, — добавил спикер.

По его словам, есть еще информация, что РФ применяла и баллистическую ракету на одном из направлений. Сейчас уточняется, что с ней произошло.

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

Фото: Медиа Центр Украина

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