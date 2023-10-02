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Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ

Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ

Удары РФ направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Россияне прокладывают маршрут и разведывают украинские средства ПВО.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Враг преследует разные цели. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше, чем обычно, это все-таки направленные удары по определенным объектам — военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше (беспилотников, — Ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак, — Ред.) в течение дня, — сказал он.

Игнат отметил, что оккупанты запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства противовоздушной обороны имеет Украина, и работают ли они.

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— Сегодня небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, — добавил спикер.

По его словам, есть еще информация, что РФ применяла и баллистическую ракету на одном из направлений. Сейчас уточняется, что с ней произошло.

В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.

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Фото: Медиа Центр Украина

атака дронами, Война в Украине, Юрій Ігнат
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