Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября

Плательщикам налогов необходимо подать отчетность по акцизному налогу, плате за землю, налогу на добавленную стоимость и рентной плате до 20 октября 2023 года. Соблюдение этого срока является важным для избежания возможных штрафов.

Налоговый календарь на октябрь 2023 читайте в материале Фактов ICTV.

2 октября 2023 года

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Последний день для уплаты налогов и сборов, в частности: акцизного налога, военного сбора, НДФЛ, платы за землю, налога на добавленную стоимость и рентной платы.

Также этот день является последним для представления отчетности по трансфертному ценообразованию.

9 октября 2023 года

Последний день для подачи отчетности об объемах производства и реализации подакцизных товаров.

16 октября 2023 года

Последний день для подачи отчетности по использованию книг учета расчетных операций.

19 октября 2023 года

Последний день для уплаты единого взноса физическими лицами — предпринимателями, в том числе избравшими упрощенную систему налогообложения, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и членами фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, за III квартал 2023 года, а также для НДФЛ физическими лицами — предпринимателями на общей системе налогообложения авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц за III квартал 2023 года.

20 октября 2023 года

Последний день для подачи отчетности по акцизному налогу, плате за землю, налогу на добавленную стоимость и рентной плате.

Также этот день является последним для уплаты единого налога и единого социального взноса.

30 октября 2023 года:

Последний день для уплаты налогов и сборов, включая акцизный налог, военный сбор, единый налог, ЕСВ, НДФЛ, плату за землю, налог на добавленную стоимость, налог на недвижимое имущество, рентную плату и транспортный налог.

31 октября 2023 года:

Последний день для уплаты авансового взноса по налогу на прибыль предприятий с пунктов обмена иностранных валют за октябрь 2023 года (п. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 Налогового кодекса Украины).

Напомним, каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.

Источник: ГНС

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