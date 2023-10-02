Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября

Робота, податки, комп, ноут, навчання
Фото: Unsplash

Плательщикам налогов необходимо подать отчетность по акцизному налогу, плате за землю, налогу на добавленную стоимость и рентной плате до 20 октября 2023 года. Соблюдение этого срока является важным для избежания возможных штрафов.

Налоговый календарь на октябрь 2023 читайте в материале Фактов ICTV.

2 октября 2023 года

Сейчас смотрят

Последний день для уплаты налогов и сборов, в частности: акцизного налога, военного сбора, НДФЛ, платы за землю, налога на добавленную стоимость и рентной платы.

Также этот день является последним для представления отчетности по трансфертному ценообразованию.

9 октября 2023 года
Последний день для подачи отчетности об объемах производства и реализации подакцизных товаров.

16 октября 2023 года
Последний день для подачи отчетности по использованию книг учета расчетных операций.

19 октября 2023 года
Последний день для уплаты единого взноса физическими лицами — предпринимателями, в том числе избравшими упрощенную систему налогообложения, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, и членами фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, за III квартал 2023 года, а также для НДФЛ физическими лицами — предпринимателями на общей системе налогообложения авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц за III квартал 2023 года.

20 октября 2023 года
Последний день для подачи отчетности по акцизному налогу, плате за землю, налогу на добавленную стоимость и рентной плате.
Также этот день является последним для уплаты единого налога и единого социального взноса.

30 октября 2023 года:
Последний день для уплаты налогов и сборов, включая акцизный налог, военный сбор, единый налог, ЕСВ, НДФЛ, плату за землю, налог на добавленную стоимость, налог на недвижимое имущество, рентную плату и транспортный налог.

31 октября 2023 года:
Последний день для уплаты авансового взноса по налогу на прибыль предприятий с пунктов обмена иностранных валют за октябрь 2023 года (п. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 Налогового кодекса Украины).

Напомним, каждый зарегистрированный плательщик единого налога может направить запрос на получение от Государственной налоговой службы Украины выписки из реестра плательщиков единого налога.

Читайте также
С 1 октября в Украине возобновят штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
касовий апарат

Источник: ГНС 

ПДВ, Податки, Податок
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Кабмин нашел новый источник финансирования для производства собственного оружия
дрон зсу
Треть публичных закупок с требованием локализации происходит с нарушениями — CMD Ukraine
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Платил налоги и сборы в РФ: ГБР взыскало в доход Украины компанию олигарха РФ
ДБР
Сообщено о подозрении российскому олигарху, который вывел активы украинского банка из-под налогообложения
ВВП гроші

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь