Россия задействовала в Черном море старые самолеты-амфибии Бе-12 — разведка Британии
Из-за угрозы ударов по Севастополю РФ вынуждена больше использовать военно-морскую авиацию для патрулирования, в частности северо-западной части Черного моря, сообщает разведка Минобороны Великобритании.
— В последние недели морская авиация Черноморского флота России играет особенно важную роль в операциях флота, который пытается противостоять одновременным угрозам на южном фланге войны в Украине, — говорится в сводке 2 октября.
По данным разведки, страна-агрессор использует старые самолеты-амфибии Бе-12 MAIL, спроектированные еще в 1950-х годах, базирующиеся на территории временно оккупированного Крыма.
Их главная задача — раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.
Кроме того, разведка Британии фиксирует боевые вылеты истребителей Су-24, которые проводят морские ударные операции, в частности подтверждает по меньшей мере один недавний авиаудар по острову Змеиный.
В разведке считают, что это вынужденный шаг, поскольку РФ, скорее всего, придется перебазировать большинство сил ЧФ в Новороссийск.
Почти каждое утро оккупантов в Крыму начинается с так называемой бавовны. В частности, накануне в Джанкое прогремел взрыв. Аксенов сообщил о якобы сбивании ракеты силами ПВО.
Фото: Википедия
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная