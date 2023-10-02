Россия задействовала в Черном море старые самолеты-амфибии Бе-12 — разведка Британии

Из-за угрозы ударов по Севастополю РФ вынуждена больше использовать военно-морскую авиацию для патрулирования, в частности северо-западной части Черного моря, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

— В последние недели морская авиация Черноморского флота России играет особенно важную роль в операциях флота, который пытается противостоять одновременным угрозам на южном фланге войны в Украине, — говорится в сводке 2 октября.

По данным разведки, страна-агрессор использует старые самолеты-амфибии Бе-12 MAIL, спроектированные еще в 1950-х годах, базирующиеся на территории временно оккупированного Крыма.

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Их главная задача — раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.

Кроме того, разведка Британии фиксирует боевые вылеты истребителей Су-24, которые проводят морские ударные операции, в частности подтверждает по меньшей мере один недавний авиаудар по острову Змеиный.

В разведке считают, что это вынужденный шаг, поскольку РФ, скорее всего, придется перебазировать большинство сил ЧФ в Новороссийск.

Почти каждое утро оккупантов в Крыму начинается с так называемой бавовны. В частности, накануне в Джанкое прогремел взрыв. Аксенов сообщил о якобы сбивании ракеты силами ПВО.

Фото: Википедия

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