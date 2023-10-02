Ситуация к югу от Работино динамична – ISW
Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работино, пытаясь защититься от контрнаступления Сил обороны Украины на западе Запорожской области.
Об этом заявляют в Институте изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, ситуация к югу от Работино нестабильна, поскольку некоторые тактически значимые полевые укрепления неоднократно переходили из рук в руки.
На геолокационных кадрах от 30 сентября видно, как украинские войска бьют по российским войскам, пытающимся занять систему траншей примерно в 1 км к юго-западу от Работино — в районе дороги T0408 Работино — Токмак. А еще 13 сентября ВСУ занимали участки этой траншеи, но, похоже, потеряли ее в результате российских контратак.
В ВСУ отмечают, что данная траншея, контролируемая российскими войсками, является опорным пунктом в системе траншей, огневых систем и блиндажей, расположенных между Работино и Новопрокоповкой.
Траншеи соединены подземными сооружениями, похожими на тоннели. Оккупационные войска уделяют приоритетное внимание обороне этих позиций.
Геолокационные кадры от 1 октября дают основания предположить, что Вооруженные силы Украины контролируют самую восточную траншею и пытаются продвинуться на запад, чтобы захватить оставшиеся две траншеи и соединенные с ними блиндажи и огневые позиции, заявляют в ISW.
Также есть сообщения, что российские войска проводят успешные ограниченные тактические контратаки к югу от Работино, но информация требует подтверждения. В целом тактическая ситуация в этом районе сложная и динамичная.
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