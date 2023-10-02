Украина получит от Австралии антидронные системы Slinger для защиты от небольших дронов
Австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины.
Десять таких систем будут переданы до конца года и обеспечат защиту от небольших дронов, сообщает ABC.
Система Slinger может устанавливаться на гражданские пикапы, что улучшает мобильность самой системы, а также обеспечивает возможность установки на любую соответствующую автотехнику.
Компания EOS должна передать Украине 160 систем Slinger, которые будут использоваться мобильными подразделениями противовоздушной обороны.
Что известно о системе Slinger?
Система состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG.
В сочетании с оптико-электронной системой и радаром, комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей по типу DJI Phantom. Дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала, и 13.7 с использованием ночного канала.
Масса системы около 400 кг, что позволяет устанавливать большинство колесного автотранспорта как гражданского, так и военного назначения.
Slinger может использовать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с радиочастотным приближением, что позволяет системе поражать небольшие дроны.
Скорость стрельбы такой пушки составляет 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием тепловизора и приборов ночного видения.
Напомним, Австралия передала Вооруженным силам Украины 30 колесных полноприводных бронетранспортеров Bushmaster.
Фото: EOS