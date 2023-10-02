Австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины.

Десять таких систем будут переданы до конца года и обеспечат защиту от небольших дронов, сообщает ABC.

Система Slinger может устанавливаться на гражданские пикапы, что улучшает мобильность самой системы, а также обеспечивает возможность установки на любую соответствующую автотехнику.

Компания EOS должна передать Украине 160 систем Slinger, которые будут использоваться мобильными подразделениями противовоздушной обороны.

Что известно о системе Slinger?

Система состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG.

В сочетании с оптико-электронной системой и радаром, комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей по типу DJI Phantom. Дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала, и 13.7 с использованием ночного канала.

Масса системы около 400 кг, что позволяет устанавливать большинство колесного автотранспорта как гражданского, так и военного назначения.

Slinger может использовать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с радиочастотным приближением, что позволяет системе поражать небольшие дроны.

Скорость стрельбы такой пушки составляет 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием тепловизора и приборов ночного видения.

Напомним, Австралия передала Вооруженным силам Украины 30 колесных полноприводных бронетранспортеров Bushmaster.

Фото: EOS

Источник : ABC News

