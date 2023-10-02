Внешность не должна влиять: Гасиджак судится из-за заявлений о невозможности возглавлять Музей Голодомора

На днях адвокаты ЮрФем: поддержки Оксана Гузь, Марина Саенко, Кристина Кит и Марта Змысла подали иск в Голосеевский районный суд города Киева о защите достоинства и деловой репутации, признании информации дискриминационной и недостоверной, и возмещении вреда и.о. директора Национального музея Голодомора-геноцида Лесе Гасиджак. В этом году летом ее профессиональные качества поставили под сомнение в связи с ее внешностью.

— Логическое завершение длительной подготовки и формирования требований искового заявления, после хейта и бодишейминга, которому подверглась Леся Гасиджак, — исковое заявление подано в суд. Мы понимаем, что это достаточно сложный и болезненный процесс для общества в целом, но настаиваем на невозможности дискриминировать любого человека по любым признакам. Ждем открытие производства и интересный судебный процесс. По нашему мнению, дискриминация и манипуляция недостоверной информацией должна быть наказана, — говорит адвокат Оксана Гузь, АО Прове.

Сама Леся Гасиджак отмечает:

— Как во время первой волны хейта, так и после ее спадания я получила сотни сообщений от женщин со словами поддержки моих действий — перевода коммуникации с обидчиком и обществом в правовое поле. Многие из них делились собственным травматическим опытом, когда они подвергались унижениям из-за своей внешности или из-за того, что были женщинами на руководящих должностях. Поэтому мой иск — это не только отстаивание своей чести, но и поддержка другим женщинам и четкая позиция: промолчать — это развязать руки новым хейтерам.

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Напомним, что история началась с того, что летом появилось сообщение о том, что Леся Гасиджак не может возглавлять Музей Голодомора именно из-за ее внешнего вида. Леся заявила, что будет подавать иск в суд. С тех пор адвокаты ЮрФем: поддержки работали над стратегией в защите нарушенных прав Леси Гасиджак с учетом всех проявлений дискриминационного отношения.

Адвокат Марина Саенко пишет:

— Законодательство Украины прямо запрещает дискриминацию по различным признакам, в частности: расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам. К другим признакам относится в том числе и внешний вид человека. Это означает гарантированное право каждому человеку быть собой, проявлять свою индивидуальность и самореализовываться без негативных для себя последствий любым не запрещенным законом способом.

Она отметила, что на то, может ли человек работать там, где хочет, должно влиять исключительно его соответствие квалификационным требованиям, установленным для такой работы, то есть уровень профессионализма.

— Остальное — цвет вашей кожи или глаз, рост, пол, вес, количество волос на теле, семейное положение, наличие или отсутствие детей, кошек и т.д. — не имеет никакого значения и не может быть препятствием для вашей самореализации, — добавила Саенко.

ЮрФем: поддержка предоставляет бесплатную юридическую помощь пострадавшим от сексуального насилия и гендерной дискриминации. Обратиться можно по телефону 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90 (бесплатный номер), написав в Viber/Telegram или оставив заявку на сайте.

Starlight Media станет информационным партнером этого дела, чтобы поддержать важный прецедент в борьбе с дискриминацией в отношении женщин.

Фото: ЮрФем: поддержка

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