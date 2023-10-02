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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Встреча глав МИД ЕС в Киеве и обстрел Харькова, Херсона: главные новости 2 октября

Встреча глав МИД ЕС в Киеве и обстрел Харькова, Херсона: главные новости 2 октября

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Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
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