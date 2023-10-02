Малиновская Ангелина, редактор ленты
Встреча глав МИД ЕС в Киеве и обстрел Харькова, Херсона: главные новости 2 октября
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Украина
- Ночью и утром российская армия несколько раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега — есть разрушения инфраструктуры и по меньшей мере шесть раненых, среди которых ребенок и двое полицейских.
- Россияне нанесли удары ракетами С-300 за пределами Харькова.
- Ночью 2 октября враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами.
- В ГУР сообщили, что в результате атаки ударных дронов 1 октября по российскому авиазаводу в Смоленске нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций.
- В Украину от Польши поступила партия отремонтированных танков Leopard 2. Сейчас продолжается работа над другими боевыми машинами.
- Президент Украины Владимир Зеленский определил 5 шагов для усиления позиций Украины и ЕС в давлении на РФ.
- Глава государства Зеленский подписал изменения об уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации военной техники.
- Нацбанк переходит к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября.
Мир
- В Киеве прошла встреча Совета министров ЕС по иностранным делам Евросоюза.
- Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Украине €5 млрд в 2024 году.
- Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману, работа которых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.
- В Мексике во время мессы рухнула крыша церкви: по меньшей мере 10 погибших и 60 травмированных.
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