Дети войны: предусмотрены ли в Украине льготы и какие именно

Жизнь немалого количества детей неузнаваемо изменилась после 24 февраля 2022 года, когда они потеряли свои дома, родных и друзей.

Согласно Постановлению Кабмина № 268 Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, государство принимает меры для их социальной защиты, присваивая специальный статус и предоставляя соответствующую помощь.

Предусмотрены ли в Украине льготы детям со статусом дети войны, читайте в материале Фактов ICTV.

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На сегодня в законодательстве не согласованы социальные гарантии, выплаты для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, поскольку этот вопрос регулирует устаревший Закон Украины О социальной защите детей войны.

Такой закон предусматривает социальные гарантии исключительно для лиц, которые являются гражданами Украины и которым на момент окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет.

Поэтому в Кабмине зарегистрировали проект Закона 9042, который определяет, что ребенком войны является лицо, которое проживало (проживает) в районах проведения военных (боевых) действий в связи с военной агрессией Российской Федерации или на линии разграничения и не достигло совершеннолетия (18 лет), в том числе ребенок, который находился в состоянии внутриутробного развития.

В этом проекте также предусмотрены следующие социальные льготы:

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодной денежной помощи устанавливаются Кабинетом Министров Украины;

компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом Министров Украины;

государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведеннях.

Однако проект только рассматривается в Верховной Раде и не принят. Из-за этого количество социальных гарантий для детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, остается незначительным.

Согласно закону Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц предусмотрено, что дети, имеющие статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Кроме того, статус детей может предусматривать определенные льготы на местном уровне. Все это зависит от решений каждой территориальной общины отдельно.

Чаще всего проблемы могут возникать на этапе сбора документов. В частности, доказательной базы последствий военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка с учетом обстоятельств, которые предусматривает постановление .

Кроме того, на трудности также влияет слишком бюрократизированный процесс подачи документов.

Стоит добавить, что достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

Напомним, статус ребенка войны в 2023 году может получить несовершеннолетнее лицо, пострадавшее в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Источник: Кабинет министров

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