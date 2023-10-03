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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Финансирование помощи Украине со стороны США не прекратится — Маркарова

Оксана Маркарова - посол України в США

Угрозы прекращения финансирования помощи Украине со стороны Соединенных Штатов нет, даже после того, как Конгресс США не принял дополнительный масштабный пакет поддержки страны.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью Укринформу.

— С учетом того, что предыдущий бюджет содержит значительные переходные средства, мы будем сейчас использовать их, поэтому риска прекращения финансирования нет, — отметила она.

Маркарова отмечает, что гораздо важнее получить полноценное финансирование в основном бюджетном решении.

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Дипломатка рассказала, что после голосования в Конгрессе в субботу, она провела многочисленные встречи и телефонные разговоры с членами Конгресса.

— Значительное количество сенаторов и конгрессменов обеих партий призвали не только принять или сохранить поддержку Украины, но и усилить ее, — отметила Маркарова.

Она заверила, что администрация активно работает с Конгрессом по этому вопросу. По ее словам, сейчас ведутся очень активные переговоры по разработке нового бюджетного решения, в котором должна быть предусмотрена помощь Украине.

Маркарова добавила, что бюджет может быть принят как отдельным законом, так и как часть большего пакета финансирования Министерства обороны США.

Напомним, Палата представителей Конгресса США утвердила федеральный бюджет для финансирования правительственных органов власти, который не предусматривает помощь Украине.

Законопроект позволит правительству Соединенных Штатов работать еще 45 дней. За проект закона проголосовали 335 конгрессменов Палаты представителей, когда 91 — против.

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Фото: Оксана Маркарова

Источник: Укринформ
Деньги, Зброя, Конгресс США, США
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