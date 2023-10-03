Харьков помогает держать крепким весь Восток Украины – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел совещания по обороне и социально-экономической ситуации в Харькове и Харьковской области, а также наградами отметил военных.

Об этом он заявил в видеообращении.

Глава государства посетил расположение 103 отдельной бригады ТрО, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 15 мобильного пограничного отряда Стальной кордон. А также пообщался с воинами из других наших бригад.

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По словам президента, он заслушал от комбатов информацию о конкретных потребностях подразделений, в частности об оружии и обеспечении и о комплектовании бригад.

Также Владимир Зеленский наградами отметил солдат, сержантов, офицеров, а также боевых медиков.

— Разные подразделения, разный боевой путь, но одинаково сильные украинцы! Горжусь всеми! — подчеркнул президент.

Глава государства провел совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и области. Обсудили вопросы подготовки к зиме, учитывая постоянный террор Харькова со стороны России.

Также президент вместе с главой области Олегом Синегубовым, мэром Харькова Игорем Тереховым, министром энергетики Германом Галущенко, главой Укрэнерго Владимиром Кудрицким и главой Нафтогаза Алексеем Чернышовым обсудили защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование.

— Очень важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, но и помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы, — заявил Владимир Зеленский.

На совещаниях глава государства дал поручения по подготовке к отопительному сезону, по восстановлению, по физической защите энергообъектов от российских ударов. По его словам, нужно ускориться.

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