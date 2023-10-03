И грустно, и смешно: в ГУР объяснили, для чего россияне на авиабазе в Энгельсе нарисовали самолеты Ту-95

На аэродроме авиабазы Энгельс российские военные рисовали самолеты Ту-95, чтобы запутать и усложнить украинскую разведку.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Єдиних новин отметил, что российское “аналогов нет” выходит на новый уровень.

По его словам, россияне думают, что украинцы примут нарисованные самолеты за настоящие и будут атаковать дронами. То есть так РФ, возможно, пытается защитить свой авиафлот.

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– Возможно они пытаются списать очередные бюджетные деньги на ремонт техники или приобретение новой. Но, если серьезно, то это и грустно, и смешно комментировать, — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что Россия недавно позиционировала себя чуть ли не лидером на рынке вооружений, второй армией в мире, а теперь пытается допотопным креативом имитировать, что она усиливает защиту своих объектов. Например, россияне покрывали свои самолеты шинами. Это, вроде бы, должно было обезопасить от дроновых атак.

Представитель ГУР отметил, что россияне могут защитить свои аэродромы, если полностью уйдут с территории Украины.

Ранее американское издание The War Zone опубликовало спутниковые фотографии от 29 сентября, на которых видны двумерные рисунки российских бомбардировщиков. Нарисовано довольно реалистично, хотя забыли дорисовать тени от самолетов.

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