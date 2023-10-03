Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 03.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.
Об этом 3 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 03.10.2023
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Источник: Генштаб ВСУ
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