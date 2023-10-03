В Донецкой области поезд сбил российский ЗРК: трое оккупантов погибли, двое ранены

В ночь на 3 октября на территории временно оккупированной Донецкой области поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. В результате погибло трое российских военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Инцидент произошел на перегоне Енакиево-Углегорск.

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— По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. Трое российских военных погибли, двое ранены, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате столкновения тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения железнодорожного полотна.

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