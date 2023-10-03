Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Донецкой области поезд сбил российский ЗРК: трое оккупантов погибли, двое ранены

російські окупанти
Фото: Getty Images

В ночь на 3 октября на территории временно оккупированной Донецкой области поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. В результате погибло трое российских военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Инцидент произошел на перегоне Енакиево-Углегорск.

Сейчас смотрят

— По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. Трое российских военных погибли, двое ранены, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате столкновения тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения железнодорожного полотна.

Ранее в РФ случайно выдали адреса сверхсекретных объектов ГРУ и ФСО.

Читайте также
Такая же иллюзия, как Киев за три дня: как Кремль успокаивает россиян, объявляя сроки войны с Украиной
Кремль, Москва

Война в Украине, Донецкая область, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дети войны: предусмотрены ли в Украине льготы и какие именно
діти війна
Разведка Британии: Кремль успешно манипулирует мнением граждан об “иноагентах”
кремль
Брюссель разморозит миллиарды евро Венгрии, чтобы обеспечить помощь для Украины — FT
Єврокомісія
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.10.2023
DeepStateMap
Россияне бьют по Херсону с начала суток: что известно
Обстріл Херсону 3 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум
США Україна
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
В Донецкой области поезд сбил российский ЗРК: трое оккупантов погибли, двое ранены
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Донецкой области поезд сбил российский ЗРК: трое оккупантов погибли, двое ранены
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Донецкой области поезд сбил российский ЗРК: трое оккупантов погибли, двое ранены
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь