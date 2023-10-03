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В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны

В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
Фото: СБУ

Служба безопасности провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории южного региона. Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

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Именно по их наводке российские оккупанты ударили из ЗРК С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок.

— Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через “связного”. Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом Лохматий), — говорится в сообщении.

В июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
СБУ
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
В Николаевской области раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны

В ходе расследования преступных действий Лебедева было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру.

— В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграмм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные, — сообщили правоохранители.

В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили всех участников российской агентуры Лохматого и задержали их по разным местам пребывания.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 УК. Сейчас фигуранты находятся под стражей.

Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, который пытался получить разведданные о беспилотниках ВСУ.

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Источник: СБУ
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