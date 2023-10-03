Обсудили обстановку и потребности. Зеленский посетил бойцов на Купянско-Лиманском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 октября, посетил бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений — Купянско-Лиманском.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
В частности, Зеленский пообщался с бойцами 103-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной сичеславской бригады.
— С комбригами и комбатами обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности, — говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины накануне ликвидировали 111 единиц вражеского вооружения.
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