Усиление боев на Купянско-Лиманском направлении и оборонная помощь от США: главные новости 3 октября

Дайджест событий за 3 октября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Украина

ПВО уничтожила 29 из 31 Шахеда и ракету Искандер

Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником Shahed-136/131 и крылатой ракетой Искандер-К. Шахеды летели с мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму. Искандер вылетел с района Джанкоя.

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На Севере Украины усиливают ПВО

В северных областях работают над тем, чтобы повысить эффективность противовоздушной обороны в преддверии холодов, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Николаеве во время тревоги прогремел взрыв. Россияне обстреливали и Херсон.

Начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться этой осенью или в начале 2024 года. По мнению министра, Украина еще некоторое время будет нуждаться в помощи ЕС.

НБУ повысил курс доллара

Национальный банк Украины впервые с июля прошлого года повысил официальный курс гривны по отношению к доллару. Официальный курс гривны по отношению к доллару на среду, 4 октября, установлен на уровне 36,59 грн/$1. Рост составляет чуть более двух копеек (+0,0215 грн).

На Николаевщине раскрыли одну из крупнейших агентурных сетей РФ

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещении Сил обороны на территории Южного региона. Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

Проверки украинского зерна перенесут в порт в Литве

В течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль для украинской агропродукции будет перенесен с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва).

Мир

США отметили агрессивные антикоррупционные меры в Украине

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер отметил, что в течение последних нескольких недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции. В США призвали продолжать эти шаги.

Военная помощь Украине от США будет продолжаться

Администрация президента США Джо Байдена подтверждает союзникам, что предоставление военной помощи Украине будет продолжено, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе.

Армения ратифицировала Римский устав

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский устав Международного уголовного суда.

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