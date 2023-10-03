Ускорит транзит. Проверки украинского зерна перенесут в порт в Литве

В течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль для украинской агропродукции будет перенесен с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва).

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Указано, что это позволит ускорить транзит по территории Польши.

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В министерстве добавили, что перенести контроль предложила Украина, а правительства Польши и Литвы поддержали такой механизм, назвав его “конструктивным шагом”.

Что известно о споре вокруг зерна

В начале мая этого года Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинского зерна (семена подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран ЕС. Речь идет о Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Ограничения действовали до 15 сентября, и Брюссель решил их не продлевать. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

В ответ Украина решила судиться во Всемирной торговой организации против этих государств.

Параллельно украинская сторона предложила Евросоюзу и странам-соседям компромисс по зерновому экспорту.

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