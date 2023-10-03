Спецоперации Барыня и Синица. Юсов рассказал, как в ГУР разрабатывают операции и кто дает им названия

Больше всего специальных операций, которые проводит Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, санкционирует и называет сам глава ГУР Кирилл Буданов.

Об этом в эфире Единых новостей сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, четыре месяца длилась спецоперация Барыня, в результате которой кадровый российский военный, лейтенант Даниил Алферов перешел на сторону Украины. К тому же россиянину удалось убедить 11 российских военных добровольно сдаться в плен под гарантии безопасности.

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— Три партии российских военнослужащих вывели за линии фронта и сегодня находятся в безопасности под защитой Женевских конвенций. Часть из них думает над тем, чтобы согласиться на обмен и вернуться домой, — отметил Юсов.

По его словам, Украина предоставляет такую возможность тем, кто сдается добровольно по проекту Хочу жить. Их указывают, как захваченных в плен.

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