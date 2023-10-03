США отметили агрессивные антикоррупционные меры в Украине

В Госдепе США заявили, что в течение последних нескольких недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции. В ведомстве призвали продолжать эти шаги.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 2 октября.

По его словам, вопрос коррупции обсуждали с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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Указано, что антикоррупционных мер в Украине требуют члены Конгресса США и члены ЕС.

— Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы получить поддержку западных союзников и, наконец, реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и, безусловно, это правда, — подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа считает, что преодоление коррупции является важным для способности Украины построить долгосрочную экономику.

— Поскольку Украина будет соседом России навсегда, ей нужно иметь экономику, которая сможет поддерживать аппарат безопасности, способный сдерживать будущую российскую агрессию, а этого невозможно достичь, если в различных секторах экономики будет широко распространена коррупция, — добавил он.

Ранее в Белом доме сообщили, что вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине.

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