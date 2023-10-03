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В Киеве военный застрелил двух побратимов: полиция расследует обстоятельства

пістолет
Фото: Unsplash

В ночь на воскресенье, 1 октября, в центре Киева боец ВСУ застрелил двух других военных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию.

— Полиция Киева расследует обстоятельства убийства военнослужащим его товарищей по службе. Стрелок задержан. Дело открыто по ст. 115 ч. 2 (Умышленное убийство), — говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел на улице Лаврской.

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Источник: Интерфакс-Украина
Київ, Стрілянина, українські військові
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