В Киеве военный застрелил двух побратимов: полиция расследует обстоятельства
В ночь на воскресенье, 1 октября, в центре Киева боец ВСУ застрелил двух других военных.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на полицию.
— Полиция Киева расследует обстоятельства убийства военнослужащим его товарищей по службе. Стрелок задержан. Дело открыто по ст. 115 ч. 2 (Умышленное убийство), — говорится в сообщении.
Указано, что инцидент произошел на улице Лаврской.
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