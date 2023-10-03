В ожидании обстрелов зимой. Украина заказала 100 трансформаторов — The Economist
Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых должна быть произведена внутри страны, а половина закуплена за рубежом.
Об этом пишет издание The Economist.
По мере поступления зарубежные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор, пока не понадобятся.
Процесс закупки оборудования идет очень медленно, поэтому министр энергетики Герман Галущенко просит союзников ускорить процесс.
Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года после всех ракетных обстрелов генерирующие мощности Украины сократились на 51%.
На долю атомной энергетики приходится большая часть энергопроизводства Украины. Три действующие атомные станции все еще находящиеся под контролем Украины, оккупация россиянами Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, привела к сокращению атомных генерирующих мощностей на 44%.
Чиновники не скрывают, что с точки зрения энергетики предстоящая зима может оказаться хуже предыдущей. Напомним, что Украина подключена к европейской энергосистеме и может импортировать электроэнергию в случае необходимости.
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