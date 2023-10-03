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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Война может растянуться на 2025 год: аналитики об избежании рисков и влиянии погоды на контрнаступление

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Зима не помешает контрнаступлению украинских военных, поскольку они используют определенную тактику и стратегию, с которой никакая погода не является серьезным препятствием во время продвижения.

Об этом пишет CNN.

— Серьезным препятствием во время продвижения может стать погода. Но учитывая то, как мы движемся вперед, а мы преимущественно продвигаемся без использования техники, я не думаю, что это очень повлияет на этот этап контрнаступления, — приводит издание слова командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александра Тарнавского.

По его мнению, Украина не готова рисковать количеством жертв, которое принесет амбициозное механизированное наступление, и на эту тактику ведения войны меньше влияют погодные условия.

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Истощать, растягивать и бить — этими словами начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин описал стратегию украинцев. По мнению авторов статьи, такой подход будет реализовываться и в дальнейшем, но зимняя погода усложнит ход контрнаступления.

Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение количества ударов по тылам оккупантов. Они отмечают, что в случае получения ракет Taurus и ATACMS Украина сосредоточится на разрушении российской инфраструктуры. Это повлечет проблемы на критически важных узлах материально-технического обеспечения сил РФ, таких как авиабазы.

CNN считает, что Россия снова попытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Однако, как отмечает издание, украинская энергосеть стала более устойчивой, чем в прошлом году, а ПВО более совершенной.

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СNN предполагает, что российская агрессия может продолжаться долго. По мнению аналитиков, в 2024 году многие факторы повлияют на будущее полномасштабной войны РФ против Украины. Издание резюмирует, что обе стороны должны выдержать грязь, мороз и туман зимних месяцев. В общем эксперты прогнозируют, что война, несмотря на “стабильный прогресс” Украины на поле боя, растянется на 2025 год.

Издание делает ставки на весну 2024 года и отмечает, что на это время припадет потенциально важная фаза войны. Тогда Украина начнет применять самолеты F-16 и, возможно, другое западное оружие.

В свою очередь представитель Совета по международным отношениям Макс Бут призвал союзников Киева ускорить поставки вооружения. По его словам, неспособность партнеров предоставить ВСУ достаточное количество военной техники увеличивает шансы на то, что война затянется.

Война в Украине, зима, контрнаступ, Російська агресія
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